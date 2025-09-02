ECONOMIE
Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

Film,video, streaming
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 02 september 2025 om 13:10
Schermafbeelding 2025-09-02 130630
We ergeren ons allemaal groen en geel aan de Poolse Sylwia. Precies zoals de productie het graag ziet, wat dat betreft vervult de actrice haar taak met verve. En Illya blijkt precies de drol die je dacht dat hij was: hij heeft helemaal niets door.
De roze glitterjurkjes, de zonnebril binnenshuis, de pumps als ze de badkamer poetst, het ingestudeerde gespetter met water en dat eeuwige kleuterstemmetje, Sylwia is een karikatuur van een blonde bimbo, die na Tatjana in Flodder uitgestorven leek. Met haar onschuldige Bambi-blik weet ze Illya moeiteloos om haar vinger te winden terwijl ze ondertussen een vals kreng is, dat geen tegenstand duldt.
En die krijgt ze wel van Monique, het prototype degelijke Hollandse huisvrouw, dat je opnieuw gaat waarderen na al dat gekir in gebrekkig Nederlands. Monique houdt het hoofd koel, slikt haar irritaties in en probeert ondertussen een goed gesprek te voeren met Illya, wiens ogen prompt weer afdwalen naar het decolleté van Sylwia. 
Misschien moet Monique maken dat ze wegkomt. Een man die niet door de onzin van Sylwia heen prikt, ook niet ziet hoe jaloers ze is en zelfs niet vindt dat het wel een tandje minder kan, daar wil je toch geen relatie mee.
Zo denkt men er op X ook over: "Illya tikt wel alle boxen aan wat betreft de stereotype kenmerken van veel mannen. Als het blond is, op hoge hakken loopt en een kleuterig stemmetje opzet, dan maakt liefde blind!" klinkt het. Een ander reageert: "Sylwia is een aandachtstrekkende kleuter. En Illya vindt het allemaal nog steeds leuk en grappig. Bah, ik kan er niet naar kijken." Weer een ander: "Wie wordt er ook zo verschrikkelijk moe van die over de top Poolse actrice?"

