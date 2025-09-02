Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

De zomer van 2025 is nog maar amper voorbij, maar veel Nederlanders kijken alweer uit naar volgend jaar. Reisbureaus merken dat vakantiegangers hun plannen steeds verder vooruit maken.

Uit data van Riksja Travel blijkt dat het aantal aanvragen voor reizen in 2026 nu al 12 procent hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd. Het aantal daadwerkelijke boekingen stijgt zelfs met 13 procent.

Volgens CEO Fenny Koppen draait het allemaal om zekerheid: "Steeds meer klanten willen zekerheid over hun droomreis en boeken daarom ruim op tijd. We zien vooral vraag naar actieve, belevenisrijke rondreizen met veel natuur en lokale ontmoetingen.”

Niet de vlucht of het hotel levert de meeste stress op, maar de angst om buiten de boot te vallen bij populaire routes en unieke excursies. Denk aan dat ene nationale park met beperkte toegang of een bijzondere tour die snel vol zit. Wie zeker wil zijn, klikt tegenwoordig vroeg op ‘boeken’.

Waar willen we heen in 2026?

De lijst van Riksja laat zien wat de reistrends zijn: Spanje staat nog altijd bovenaan, gevolgd door Peru, Noorwegen, Australië, China en Marokko. Vooral China maakt een opvallende comeback na jaren van coronastilte. "Avontuurlijke bestemmingen trekken de kar”, zegt Koppen. "Noorwegen en Peru scoren sterk bij reizigers die natuur en activiteiten willen combineren. En China laat duidelijk herstel zien; de vraag komt daar merkbaar terug.”

De klassieke zon-zee-strandvakantie lijkt steeds vaker te worden ingeruild voor avontuur. Nederlanders kiezen voor hikes door Noorse fjorden, een bezoek aan Machu Picchu of een roadtrip dwars door Australië. Zelfs Spanje blijft populair, maar dan in de vorm van wandelroutes en rondreizen buiten de drukke costa’s.