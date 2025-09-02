Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

Moes zorgde in het verleden voor ophef door een vergelijking te maken tussen het plaatsen van een regenboogzebrapad en vandalisme met hakenkruizen. Hakenkruizen en regenboogzebrapaden vindt hij even erg. Naar aanleiding van het bekladden van een regenboogzebrapad in Appingedam met onder andere hakenkruizen, schreef Moes op X:

"Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer. De kant die bedacht heeft dat daar zo'n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat."

Deze uitspraken leidden ertoe dat verschillende partijen in de Provinciale Staten zich publiekelijk distantieerden van Moes. Zij vonden dat hij hiermee het symbool van gelijkheid (het regenboogzebrapad) gelijkstelde aan een symbool van haat (het hakenkruis). Zelf ontkende Moes dat hij deze gelijkstelling maakte, maar hij stelde wel dat beide kanten verantwoordelijk zijn voor de polarisatie over het onderwerp.

Kortom: Moes zag volgens zijn eigen woorden weinig verschil in polarisatie tussen beide kanten van het debat, waarmee hij in de ogen van velen het plaatsen van een regenboogzebrapad en het bekladden met hakenkruizen op dezelfde morele hoogte zette.

Daar gaan we als hij eenmaal in Den Haag is nog wel van horen.