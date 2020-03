Dit gaat heel 2020 duren. Minstens

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar dit hele jaar zal in het teken staan van Corona. Het virus is er en blijft. AD en The Altlantic spraken met deskundigen in Nederland en de VS en concluderen: bereid je voor op een jaar lang ontberingen

Het virus verdwijnt deze zomer niet.

Sommige deskundigen denken/hopen dat het bij heet weer zijn kracht verliest, maar als dat al zo is: het komt terug. Bovendien: China heeft de epidemie mogelijk onder controle. Europa hopelijk rond de zomer. Amerika begint net. Afrika moet nog. En zolang er ergens uitbraken zijn loopt de hele wereld risico. Groepsimmuniteit hebben we niet in drie maanden opgebouwd.

Jaap van Dissel suggereerde dat het mogelijk sneller gaat dan we denken, omdat er ook mensen besmet zijn (geweest) die dat zelf niet merkten, maar dit jaar zal het onvoldoende zijn. Het zal een jaar worden van beperkingen.

Mogelijk kan het op termijn minder streng dan nu, maar waakzaamheid zal geboden blijven. In Duitsland sprak een viroloog de vrees uit dat pas in 2021 weer in volle stadions gevoetbald zou kunnen worden. Hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters in het AD: ,,Het zou zeker kunnen, dat is echt niet zo irreëel. Voetbal in lege stadions lijkt me dit najaar wel een optie.” Het wachten is op een vaccin en dat duurt nog lang, zelfs als het allemaal mee zit.

The Atlantic denkt dat we van deze ramp kunnen leren. “In 2030 verschijnt vanuit het niets SARS-CoV-3. De wereld heeft het in een maand onder controle.”

PS. De gedegen analyse van The Atlantic zit niet achter een betaalmuur en is de moeite waard.