Professor: “Het was crimineel van Nederland om groepsimmuniteit na te streven”

Dat premier Rutte groepsimmuniteit wilde bewerkstelligen met de Nederlandse aanpak van het coronavirus was ‘absoluut dom’, aldus de Belgische professor Jean-Luc Gala, specialist infectieziekten aan het Universitair ziekenhuis Saint-Luc. En we moeten wél allemaal mondkapjes dragen vindt de expert.

Theoretisch

In het Vlaamse Knack deelt de directeur van de onderzoeksgroep Centre for Applied Molecular Technologies zijn opvattingen over de bestrijding van het coronavirus. “Het virus laten rondgaan om collectieve immuniteit te krijgen is bullshit,” begint Gala. “Het werkt enkel theoretisch. Dat was absoluut dom. Crimineel zelfs, zeker gelet op de gemeenschappelijke grens tussen België en Nederland. Zo brachten ze mogelijk België in gevaar. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen een boost van geïnfecteerde patiënten krijgen. De druk op ziekenhuizen zal gigantisch zijn. Bovendien heeft het VK een zeer zwak gezondheidszorgsysteem. Ik vrees dat ze het niet zullen aankunnen.”

De professor is te spreken over de Belgische aanpak. “België is een zeer ontwikkeld land met enorm veel vrijheid. Mocht onze overheid meteen dezelfde strikte maatregelen als China hebben opgelegd, dan zou ze het vertrouwen van de bevolking hebben verloren. Wetenschappers wisten wat er op ons afkwam, maar je moet de burgers meekrijgen. De aanpak van België was progressief: stilaan de maatregelen strenger maken, de situatie van dag tot dag opvolgen, en waar nodig bijsturen.”

Mondkapjes

Wel vindt hij dat iedereen een mondkapje zou moeten dragen. “De overheid zou élke Belg moeten verplichten om een mondkapje te dragen. Stel dat jij besmet bent, en zowel jij als je gesprekspartner draagt een mondkapje, dan is de kans op overdracht véél kleiner. Kijk naar Hongkong, een land met bijna acht miljoen inwoners en slechts vier coronadoden. Hongkong had al ervaring met SARS. Toen duidelijk werd dat het coronavirus besmettelijk was, is zowat iedereen in Hongkong zelfgemaakte mondkapjes gaan dragen.”

Juni

De expert heeft goed nieuws over de duur van de crisis. “China is erin geslaagd in twee maanden tijd de epidemie onder controle te krijgen. Waarom zou ons dat niet lukken? België had meer informatie over het risico, en we hebben een goed ziekenhuisnetwerk en een fantastische ploeg zeer bekwame artsen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de situatie tegen juni verbeterd zal zijn. Daarna zullen we wel rekening moeten houden met kleine, lokale uitbraken hier en daar. Het enige dat we momenteel kunnen doen is thuisblijven. En mondkapjes dragen.”