Woede over voorstel Afrikaanse corona-experimenten: “Afrika is geen laboratorium”

In Afrika experimenteren met een coronavaccin, dat stelden twee artsen voor op de Franse televisie. Het leidde tot grote woede bij Afrikaanse topvoetballers.

“Dit is wellicht controversieel, maar zouden we geen onderzoek moeten doen in Afrika, waar ze geen maskers, defibrillators en behandelingen hebben? Vergelijkbaar met aidsonderzoek waar ze prostituees testen omdat die meer blootgesteld worden en zichzelf minder beschermen. Wat denk je?”, zei Jean Paul Mira, hoofd reanimatie van het Cochin-ziekenhuis in Parijs, op de Franse zender LCI.

Arts Camille Locht is het met hem eens. “Je hebt gelijk. We hebben zelf ook gedacht aan een onderzoek in Afrika met eenzelfde methode als gebruikt bij BCG-placebo’s (voor tbc).”

Topvoetballers van Afrikaanse komaf reageren furieus. De Senegalese oud-speler van Chelsea en Newcastle United, Demba Ba, schrijft op Twitter: “Welkom in het Westen, waar blanken zichzelf zo superieur vinden dat racisme en domheid iets alledaags worden. Het is tijd om op te staan.” Samuel Eto’o, de voormalig Afrikaans voetballer van het jaar, reageert: “De klootzakken, Afrika is niet jullie pretpark.”

De uit Ivoorkust afkomstige topvoetballer Didier Drogba voegt daaraan toe: “Het is onvoorstelbaar dat we hiervoor moeten blijven waarschuwen. Afrika is geen laboratorium! Ik wil deze vernederende, valse en vooral diep racistische woorden krachtig veroordelen.”

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020