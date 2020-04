Meer dan 60.000 doden

Gisteren is de grens overschreden van 60.000 doden. Gisteren zat ook een derde van de wereldbevolking gedwongen door het virus thuis.

Europa blijft het epicentrum van de uitbraak, met meer dan 40.000 doden en meer dan een half miljoen bevestigde gevallen van Covid-19. Italië en Spanje zijn tot nu toe het hardst zijn getroffen, maar in beide landen is vermoedelijk het ergste voorbij.

Vooral Frankrijk en het VK zien echter een toename van het aantal dagelijkse sterfgevallen, met een totaal van nu respectievelijk 6.521 en 4.313. En de afgelopen week is in de VS de pandemie losgebarsten. Daar zijn nu meer dan 270.000 bevestigde getallen . Het aantal sterfgevallen neemt ook in sommige gebieden snel toe, met meer dan 1.800 in de stad New York alleen.

In het Midden-Oosten blijft Iran het zwaarst getroffen, met 3.452 doden en 55.743 gevallen, maar er zijn aanwijzingen dat de ayatollahs liegen over de werkelijke cijfers. Dat geldt ook voor China waar mogelijk het werkelijke dodental dichter bij 40.000 ligt dan de officiële 3.326.