Bekende Britse professor over Chinese cijfers: “Ze lijken wel betrouwbaar”

In veel landen op de wereld gelden strenge coronamaatregelen. Professor Infectieziekten Steven Riley van het Imperial College laat zijn licht schijnen over de gevolgen van het beleid in verschillende landen.

China

Riley werkt samen met vijftig collega’s aan betrouwbare epidemiemodellen. Afgelopen week verscheen er een rapport van hun hand met daarin de maatregelen per land en de gevolgen daarvan voor de besmettingsgraad. Hij is minder wantrouwend over China dan veel anderen. “De gegevens lijken wel betrouwbaar,” zegt hij in het AD. “Sommige statistieken veranderen, bijvoorbeeld het totaal aantal mensen dat geïnfecteerd is. Maar dat zien we in Europa ook, de milde gevallen moeten we ook meenemen. En dat gebeurt.”

Zweden

Zweden baart de professor zorgen. “Zweden neemt een ongelooflijk groot risico. Het kan zijn dat ze er een plan bij hebben, dat ze vertrouwen op het gedrag van mensen, dat men toch wel afstand neemt. Dat kan. Gedrag is uiteindelijk het belangrijkste. Maar de besmettingsgraad van Zweden blijft hoog in onze modellen, en die moet echt omlaag wil je het virus uitbannen.”

Nederland

Nederland daarentegen wekt zijn bewondering met een huidige reproductiefactor van 0,5 (ieder besmet persoon besmet minder dan 0,5 anderen). “Wow, dat is briljant! Geweldig als dat inderdaad zo is, dan zitten jullie op waarden als in Wuhan.” Nederland is niet meegenomen in zijn laatste rapport. “Maar zo te horen neemt Nederland vergelijkbare maatregelen als diverse andere landen in onze publicatie. Wij zouden dat trouwens geen lockdown light noemen hier in het Verenigd Koninkrijk.”

Twaalf tot achttien maanden

Net als zo ongeveer iedere viroloog ter wereld zegt ook Riley dat we nog een lange weg te gaan hebben. “We komen een keer op een punt dat we goede bloedtests krijgen, dat er een vaccin is. Als we dat beiden hebben, kunnen we terug naar het leven dat we tot een paar weken geleden kenden. Maar tot die tijd – en ik zeg met veel anderen: dat kan twaalf tot achttien maanden duren – moeten we met het virus leren omgaan. Als je dan de teugels op enig moment voorzichtig wat loslaat, bijvoorbeeld scholen weer wil openen, zul je dat heel gecontroleerd moeten doen. En misschien ondertussen met nieuwe test- en traceertechnieken werken. Er zijn apps die je privacyvriendelijk volgen, en vertellen of je met besmette mensen in aanraking bent geweest.”