169 Indiërs aan boord neergestort vliegtuig, 53 Britten

AHMEDABAD (ANP/AFP) - Het vliegtuig dat is neergestort bij de Indiase stad Ahmedabad had volgens luchtvaartmaatschappij Air India 169 Indiërs aan boord. Daarnaast zaten er 53 Britten, 7 Portugezen en een Canadees in het toestel. Het is nog niet bekend of er overlevenden zijn.

Bij elkaar opgeteld zijn dat 230 passagiers. De politie zei dat er 242 mensen aan boord waren, dus mogelijk zijn de piloten en de bemanning niet meegeteld bij de aantallen nationaliteiten. Times of India meldde eerder ook dat het om 230 passagiers ging, twee piloten en tien bemanningsleden.