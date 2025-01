17 ernstig gewonden bij ongeluk met stoeltjeslift in Aragón (Pyreneeën)

Bij een ongeluk met een stoeltjeslift in de Spaanse Pyreneeën in de regio Aragón zijn volgens regionale autoriteiten zeventien mensen ernstig of zeer ernstig gewond geraakt. In totaal zouden er ruim dertig gewonden zijn.

De lift begaf het door nog onbekende redenen. Volgens de politie lijkt het erop dat zich een breuk heeft voorgedaan in een zwaar belast deel waar een wiel de kabels draagt van de stoeltjeslift in het skioord Astún, vlak bij de Franse grens.

Hierdoor ontstond kennelijk een plotselinge spanning op het apparaat en was er een schok die de lift volkomen ontregelde en een draagkabel deed ontsporen. Tientallen mensen moeten uit de stoeltjes worden ontzet en er sprongen ook mensen in paniek zelf uit de stoeltjes.

Het is niet bekend welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. Volgens lokale media is het skioord ten noorden van Jaca vooral populair bij mensen uit de regio die er in het weekend komen skiën.