17-jarige aangehouden in onderzoek naar explosies Pizzabakkers

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:32
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdagochtend in Amsterdam een 17-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar explosies bij locaties van De Pizzabakkers in de hoofdstad. De tiener wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot explosie bij een vestiging van de pizzaketen aan de Plantage Kerklaan in de nacht van 2 op 3 september. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht.
De politie arresteerde eerder al een 14-jarige jongen voor dezelfde ontploffingspoging. Hij wordt verdacht van het plaatsen van het explosief, dat uiteindelijk niet afging.
De afgelopen periode zijn er meerdere explosies of pogingen daartoe geweest bij filialen van De Pizzabakkers in Amsterdam. Behalve het pand aan de Plantage Kerklaan waren ook vestigingen van de keten aan de Overtoom en de Haarlemmerdijk daarbij betrokken.
