Bijna 17.000 zorgmedewerkers hebben corona opgelopen

Het coronavirus is tot nu toe vastgesteld bij 16.973 mensen die in de zorg werken. Het is niet bekend waar ze het virus hebben opgelopen. 529 zorgmedewerkers zijn opgenomen in een ziekenhuis en elf mensen die in de zorg werken zijn sinds het begin van de uitbraak overleden.

Het is de tweede keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) cijfers over corona in de zorg naar buiten brengt. Op 30 april meldde het instituut 13.884 besmettingen, 458 ziekenhuisopnames en negen sterfgevallen in de zorg.

De jongste overleden zorgmedewerker was 45 jaar, de oudste 69. Zeven van de elf overledenen hadden al gezondheidsproblemen. Van twee slachtoffers is dat nog niet bekend.

Coronapatiënten die in de zorg werken, zijn gemiddeld jonger dan de overige patiënten. Bovendien gaat het relatief vaak om vrouwen.