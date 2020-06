Psycholoog: ‘1,5 meter afstand houden werkt niet. Nergens’

Anderhalve meter afstand houden gaat tegen onze natuur in. We kunnen het niet en we doen het niet. De Nijmeegse klinisch psycholoog Jan Derksen observeerde zijn omgeving tijdens wandelingen door de stad, op het platteland, in het bos en op het strand. Zijn conclusie, zegt hij tegen het AD: de 1,5 metercultuur bestaat niet.



,,De meeste mensen houden zich niet aan die regel. Er zijn mensen die het niet veel kan schelen en er zijn mensen die er niet aan denken. Ze staan er gewoon niet bij stil”, stelt Derksen.

,,Menselijk gedrag wordt gestuurd vanuit hechting. Dat betekent dat een kind op de moeder zit geplakt en zonder die moeder of vader niet kan leven. Dat zit heel diep in ons. Wij zijn zoogdieren die gewend zijn aan het huid-op-huidcontact. Elkaar aaien of elkaar in het gezicht slaan. Zo gaan wij mensen in wezen met elkaar om. Als je dan ineens zegt dat we elkaar niet meer mogen aanraken, is dat ongeveer hetzelfde als zeggen dat we niet meer mogen drinken.”

Hij ziet het overal.

“Gisteravond zat ik in een restaurant. Ik had drie verschillende obers aan de tafel, op 20 centimeter afstand. De stoel achter mij stond op minder dan een meter afstand. Buiten bij het terras loop je langs elkaar. Er zitten hele groepen te eten aan een klein tafeltje. En die vormen echt niet allemaal een huishouden. 1,5 meter verschuift heel snel. Wat is 1.30 meter? Wat is een meter? Het nieuwe normaal is abnormaal. Het zit niet in onze genen en niet in onze psyche, niet in onze persoonlijkheid.”

,,Ik denk dat je moet accepteren dat die 1,5 metersamenleving er niet gaat komen. Je moet naar andere manieren zoeken om besmettingen te voorkomen. Je moet maatregelen treffen die goed werken. Veel in de buitenlucht doen en minder binnen. Leeftijdsonderscheid maken.”