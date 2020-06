Twee kappers met corona zagen 140 klanten. Niemand raakte besmet

Twee kappers uit de Amerikaanse staat Missouri hadden half mei het coronavirus onder de leden. Ze hadden al klachten, terwijl ze nog 140 klanten hielpen. Niemand raakte besmet. Er wordt onderzocht hoe dat mogelijk is.

De kappers en de klanten droegen allemaal mondkapjes. Ook werd waar mogelijk afstand gehouden. Van de 140 klanten en 7 collega’s werden er 46 getest. De anderen moesten twee weken in quarantaine. Er wordt geen enkele infectie gelinkt aan de kapsalon.

“Dit is goed nieuws als het gaat om het nut van mondkapjes om besmetting te voorkomen,” zegt regionale gezondheidsdirecteur Clay Goddard tegen CNN. “We bestuderen de situatie nog in detail. We kijken bijvoorbeeld naar het type mondkapjes dat werd gedragen en welke andere voorzorgsmaatregelen werden genomen.”

Lange tijd werd gesteld dat mondkapjes slechts tot schijnzekerheid leiden, maar daar komt de WHO, gesteund door meerdere studies, nu op terug. Het advies is om wel mondkapjes te dragen in de openbare ruimte.