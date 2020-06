‘Gay Pride was doelwit van Arnhemse moslim-terreurgroep’

De Gay Pride van 2018 was een van de doelwitten van de verdachten van de Arnhemse terreurgroep die in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam terechtstaan voor het plannen van een aanslag. Dat bleek vrijdag op de tweede zittingsdag van het terreurproces.

Dat de Gay Pride een doelwit was, zou hoofdverdachte Hardi N. (36) hebben verklaard tijdens zijn contacten met een infiltrant van de politie. De rechter las vrijdag voor uit verklaringen van deze politie-infiltrant. Ook had de groep een plan om een legerbasis aan te vallen, om joggende militairen neer te schieten, zo bleek uit het dossier waar de rechter uit citeerde.

Hardi N. legde tijdens de ontmoeting met de infiltrant uit dat hij hulp nodig had bij het plegen van een aanslag op een evenement. Hij vertelde aan de infiltrant dat hij gedroomd had dat hij van de profeet de opdracht had gekregen om aan te vallen en dat hij hulp nodig had van mensen die kennis hadden van wapens.