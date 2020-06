Nobelprijswinnares Malala afgestudeerd aan universiteit Oxford

De Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai, die in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, is afgestudeerd aan de prestigieuze universiteit van Oxford, meldt de Britse krant The Guardian. De 22-jarige Yousafzai schrijft op Twitter dat ze "blij en dankbaar is".

De activiste, die vooral bekend is onder haar voornaam, is afgestudeerd in de studie PPE, wat staat voor filosofie, politiek en economie. "Ik weet niet wat er nu gaat komen", schrijft ze in een bericht op Twitter met feestelijke foto's erbij. "Maar voorlopig is dat Netflix, lezen en slapen."

Malala Yousafzai kreeg bekendheid toen zij in Pakistan campagne voerde voor het recht van meisjes om naar school te gaan. Om die reden werd ze in 2012 door een Taliban-aanhanger door het hoofd geschoten. Na de aanslag werd zij behandeld in Groot-Brittannië, waar zij bleef wonen. Yousafzai werd in 2014 de jongste Nobelprijswinnaar ooit.