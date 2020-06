Zorgpersoneel uitgeput: “Je wordt als stuk vuil behandeld”

De coronacrisis heeft zijn tol geëist van het zorgpersoneel. De helft voelt zich uitgeput. Een kwart overweegt zelfs minder te gaan werken of te stoppen.

Dat blijkt uit een enquête onder 6.600 zorgmedewerkers van het tv-programma Hollandse Zaken van omroep Max en vakbond FNV. Ongeveer 85 procent vindt dat ze te zwaar zijn belast.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Veel verpleegkundigen hebben ten tijde van corona bij moeten springen op de intensive care, en doordat de overige zorg stil lag is er een hoop werk blijven liggen, dat nu alsnog moet worden uitgevoerd. De drukte is bepaald nog niet voorbij.’’

Het applaudisseren voor de zorg geeft bij ongeveer de helft van de ondervraagden een dubbel gevoel. Een financiële beloning bleef immers lang uit. Een verpleegkundige uit Zuid-Holland vertelt in het AD: “Ik vind dat applaus maar nep. Patiënten en familie behandelen je echt als een dienstmeid en stuk vuil. Ik hoop dat er meer respect voor ons komt en niet alleen in crisis.’’

Een Utrechtse ic-verpleegkundige legt uit hoe zwaar het was. “Ik heb me weinig in m’n leven en in m’n werk zo eenzaam gevoeld als tijdens de corona-crisis. Wanneer je bijvoorbeeld tijdens een pauze als enige IC’er achter bleef met tien coronapatiënten, kon je alleen maar bidden dat er niets gebeurde en die angst voel je constant.’’