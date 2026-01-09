Onderzoek gestopt naar lek bij benoeming burgemeester Tilburg

BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek naar het lekken van geheime informatie bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Tilburg. Eind oktober werd bekend dat Esmah Lahlah, de nummer twee op de landelijke kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA tijdens de verkiezingscampagne, had gesolliciteerd op de post. De sollicitatiebrief van Lahlah was gelekt naar het Brabants Dagblad.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat wordt afgezien van "verder strafrechtelijk onderzoek", gezien de geringe kans dat er een verdachte zou worden gevonden. Dat komt onder meer omdat een groot aantal personen over de informatie kon beschikken.

Het onderzoek zou daarbij langdurige inzet van de Rijksrecherche vragen en door schaarste van capaciteit is mede daarom afgezien van verder onderzoek, aldus de woordvoerder. Ze benadrukt wel dat het OM het "kwalijk vindt dat het ambtsgeheim mogelijk is geschonden".

De gemeente Tilburg besloot na het lek de voordracht van de nieuwe burgemeester eerder bekend te maken. Dat zou oorspronkelijk gebeuren na de verkiezingen.