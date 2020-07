“Een tweede lockdown wordt niet zo streng als de eerste”

Op diverse plekken in de wereld laait het coronavirus weer op. Dat kan leiden tot een nieuwe lockdown, zoals bijvoorbeeld in Melbourne. Maar de verwachting is dat een eventuele tweede lockdown niet zo streng wordt als de eerste. Bovendien zijn we beter voorbereid.

Dat zegt Danny de Vries, universitair docent in de antropologie van de gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam, tegen RTL Nieuws. “Voor corona had je geen beeld van een lockdown, nu wel. Dus mensen snappen wat er moet gebeuren en weten wat ze te wachten staat. Je hebt nu ook een routine opgebouwd. Het is daardoor makkelijker daarin terug te vallen.”

Wat ook helpt: “Mensen weten nu beter dat het niet fijn is om corona te krijgen, en dat er langdurige consequenties aan vast kunnen zitten. Daardoor houden ze zich makkelijker aan de regels.”

Soepeler

Wel verwacht De Vries dat een nieuwe lockdown soepeler gaat zijn. “Je moet bepaalde groepen ontzien. Een lockdown kan, maar wel een iets soepelere. Er moet een balans gevonden worden tussen infectiebestrijding en kwaliteit van leven.”

Dat veel mensen het nu niet meer zo nauw nemen met de anderhalve meter afstand baart de universitair docent geen zorgen. “De hele lockdown ging over het ontlasten van de intensive care. We zijn nu aan het versoepelen, mensen zien dat er op de ic nu geen acuut probleem is, we zien de aanwezigheid van het virus niet meer zo – behalve dan met het mondkapje in de trein – dus de aandacht verslapt.”