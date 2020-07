Trump: meer witte dan zwarte mensen gedood door politie VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen gerelativeerd door te zeggen dat er "meer witte Amerikanen" gedood worden door agenten.

De president kreeg tijdens een interview met CBS News de vraag waarom zwarte mensen nog steeds overlijden door toedoen van wetshandhavers. "En ook witte mensen", reageerde Trump. "Wat een vervelende vraag. Ook witte mensen. Meer witte mensen, overigens."

Sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd eind mei door een witte politieagent in Minneapolis zijn er in de VS protesten tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Volgens een analyse van de Washington Post is de helft van de mensen die worden gedood door agenten wit, maar worden zwarte Amerikanen disproportioneel vaak gedood door de politie. Zijn vormen 13 procent van de Amerikaanse bevolking, maar worden procentueel meer dan twee keer vaak als witte Amerikanen gedood door de politie.