‘NL vroeg België niet in te grijpen bij slachtoffers koelwagen’

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft België "uitdrukkelijk" verzocht geen onderzoek te doen naar twee Vietnamese tieners die vorig jaar met 37 anderen omkwamen in een koelwagen in Engeland. Dat heeft de Belgische justitieminister Koen Geens woensdag gezegd tegen een Kamercommissie, schrijft Het Nieuwsblad.

Het verzoek van Nederlandse kant zou zijn gedaan toen de twee tieners een aantal dagen voor hun dood naar de Brusselse gemeente Anderlecht waren gevlucht. Op vrijdag 11 oktober waren ze weggelopen uit een beschermde opvang in Nederlands-Limburg. De Nederlandse politie volgde hen om een netwerk van mensenhandelaren op te sporen, aldus de Belgische krant.

Het OM contacteerde de Belgische autoriteiten. "De Brusselse parketmagistraat van wacht nam vervolgens contact op met de Nederlandse officier van Justitie. Deze verzocht om voorlopig geen onderzoek te voeren. Hij zou op maandag opnieuw contact opnemen", citeert Het Nieuwsblad minister Geens.

Maar op maandag zou er geen telefoontje uit Nederland zijn gekomen. Vervolgens heeft de Belgische politie niet ingegrepen. "Ook al omdat het Vietnamese gezin, waar de twee binnengingen, niet gekend was bij de politie", aldus Geens. De Nederlandse politie heeft echter eerder tegen NRC verklaard dat de kwestie was "overgegeven aan de Brusselse politie".

In Anderlecht verbleven de twee naar verluidt een tijd op een onderduikadres en anderhalve week later werden de lichamen van de twee tieners met die van 37 andere slachtoffers door de Britse politiediensten gevonden in de koelwagen in Essex. De trailer was via de haven van Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk gereisd.