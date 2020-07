Belgische viroloog: “We zitten aan begin van tweede golf”

In Nederland houdt het coronavirus zich opvallend kalm. Dat is bij onze zuiderburen wel anders. Daar steeg het aantal besmettingen met 32 procent in zeven dagen. Volgens de bekendste viroloog van het land is dit ‘het begin van de tweede golf’.

“Met deze cijfers zitten we aan het begin van de tweede golf,” zei Marc Van Ranst in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Dit is een absolute wake-upcall”. De viroloog vreest dat het aantal besmettingen nog veel harder gaat oplopen, evenals het aantal ziekenhuisopnames.

Volgens Van Ranst is het noodzakelijk om te achterhalen waar die besmettingen vandaan komen. “Mensen die van vakantie terugkomen, zien we nu ook in de getallen. Van waar komen die? Ze moeten zich laten testen.”

Hij vindt het nog te vroeg voor een nieuwe lockdown, maar het scheelt niet veel. “Daar zitten we nog niet, al hadden we wel gelijkaardige cijfers bij de eerste lockdown,” klinkt het bezorgd. Een verstrenging van de coronamaatregelen staat wel op de agenda.

Ondertussen valt in een rapport van vooraanstaande Belgische experts te lezen dat een mondkapje in ‘binnenruimtes waar veel mensen samenkomen’ hoogstwaarschijnlijk nog verplicht is tot na de winter en wellicht zelfs tot er een vaccin is.