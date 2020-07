Uitbraak van corona in Goes, minder bezoekers in verpleeghuizen

In het Zeeuwse Goes zijn de laatste dagen opvallend veel gevallen van het coronavirus vastgesteld. Het gaat vooral om jongeren, jongvolwassenen en 40-plussers. "Het lijkt erop dat een aantal feestjes bij mensen thuis mogelijk een rol hebben gespeeld bij de verspreiding", stelt burgemeester Margo Mulder (PvdA).

De burgemeester roept de inwoners van Goes op om de richtlijnen van de overheid te blijven volgen en om klachten serieus te nemen. Jonge mensen met milde klachten kunnen wel een gevaar zijn voor "vaders, moeders, opa's en oma's, maar ook de mensen die jullie tegenkomen in de winkel, in het openbaar vervoer of op de sportclub".

Vanwege de nieuwe coronagevallen mogen voorlopig minder mensen op bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen in Goes. De zorgorganisaties SVRZ en Ter Weel hebben de bezoekregeling aangescherpt. Bewoners mogen de komende twee weken maximaal twee vaste bezoekers ontvangen.