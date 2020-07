Aanpak coronavirus: het verschil tussen de VS en Canada in één foto

Wie het leuk lijkt om met een rondvaartboot langs de Niagara-watervallen te varen, kan dat het beste doen vanuit Canada. Tenminste als je geen zin hebt om met veel te veel mensen opeengepakt in een bootje te zitten.

De boten vertrekken uit de VS met een bezetting van 50 procent, wat nogal veel is als je de beelden bekijkt. In de Canadese boten mogen maar 6 mensen instappen. Dat ziet er een stuk meer coronaproof uit.

Het zegt misschien iets over het verschil in aanpak van beide landen: Canada heeft 3.000 coronabesmettingen per miljoen inwoners. In de Verenigde Staten staat de teller op 13.000 per miljoen inwoners.