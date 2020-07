Trump wil verkiezingen toch niet uitstellen

Uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter opperde de presidentsverkiezingen van dit jaar uit te stellen, zei hij donderdag tijdens een persconferentie dat toch niet te willen. Wel blijft hij bezorgd over het stemmen per post.

"Ik wil een verkiezing en een resultaat, veel, veel meer dan jullie", vertelde Trump aan verslaggevers in het Witte Huis. "Ik wil niet uitstellen. Ik wil de verkiezingen houden. Maar ik wil ook niet drie maanden wachten en dan ontdekken dat de stembiljetten allemaal ontbreken, en de verkiezingen niets betekenen."

Trump haalde recente mediaberichten aan over mogelijke problemen met per post uitgebracht stembiljetten die laat aankwamen en zei dat het weken, maanden of zelfs jaren zou kunnen duren om dit op te lossen. "Wil ik een datumwijziging zien? Nee, maar ik wil geen oneerlijke verkiezingen zien", zei hij.

Trump heeft al langer kritiek op stemmen per post. Hij omschrijft dat als uitermate fraudegevoelig en heeft gezegd dat buitenlandse mogendheden zelf stembiljetten kunnen afdrukken. Volgens Amerikaanse media is nooit aangetoond dat op grote schaal wordt gesjoemeld als mensen per post kunnen stemmen.