Het is druk richting het strand: “Als dit zo doorgaat, moeten we wegen afsluiten”

Met temperaturen van ruim 30 graden is het bloedheet in Nederland. Tel daarbij op dat het vakantie is en je begrijpt waar de files ontstaan: richting het strand. Volgens de ANWB staat er inmiddels 350 kilometer.

“Het meeste verkeer staat vast richting de stranden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Een van de grootste knelpunten is de A58, van Breda naar Vlissingen”, zegt een woordvoerder tegen Editie NL.

Grote kans dus dat het op het strand vanmiddag alles behalve coronaproof is. Erik Visser van de Veiligheidsregio Kennemerland waarschuwt dan ook dat er mogelijk wordt ingegrepen. “Als het echt te druk wordt, zullen we wegen af moeten sluiten. Het is begrijpelijk dat mensen met dit mooie weer naar de kust trekken, maar houd rekening met de consequenties. Als je in de file staat en de weg wordt afgesloten, dan bereik je dat strand nooit.”