Alsof er geen corona is: 4 uur file op de Route du Soleil

Dat op vakantie gaan in eigen land was een leuk idee. Tot de grenzen weer open gingen. Ineens willen toch heel veel mensen naar het zuiden. En dat betekent: file op de Europese wegen. Wie naar Slovenië wil, kan 5 uur wachten bij de grens.

Het is een zwarte zaterdag als vanouds. De Route du Soleil staat muurvast. “Vooral van noord naar zuid is het druk”, zegt Erwin de Hart van de ANWB tegen RTL Nieuws. “Het is alsof er in de wereld niks aan de hand is.”

Natuurlijk sta je ook bij de Gotthardtunnel tussen Zwitserland en Italië wel even stil. Vanochtend rond 8 uur kon je rekenen op anderhalf uur wachttijd.

Verder is Slovenië erg populair. Dat was het al langer, maar met het negatieve reisadvies naar Kroatië is het er nog drukker. Dus vandaag moest je maar liefst 5 uur wachten voor je de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië in kon.

Laat je niet in de luren leggen door de Nederlandse wegen. Daar is het erg rustig, maar voorbij Parijs wordt het vervelend. En het ergste moet nog komen.

“We raden aan om pas rond of na de middag te vertrekken. Je zal dan later aankomen, maar wel veel minder file hebben”, zegt woordvoerster Joni Junes van de VAB, de Belgische ANWB, tegen HLN.

“Het zwaartepunt van de file wordt traditioneel verwacht rond 13 uur,” aldus Junes. Maar tot 17 uur is het nog heel druk. Je kunt natuurlijk nog rechtsomkeert maken.