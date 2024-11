Toename van asielaanvragen, niveau nog wel lager dan vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer duizend mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds eind september. Het aantal aanvragen ligt nog steeds lager dan precies een jaar geleden, maar het verschil met vorig jaar is in de afgelopen weken veel kleiner geworden.

De wekelijkse cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie worden afgerond op honderdtallen. Daardoor is niet bekend hoeveel aanvragen er precies waren. Vorige week waren er afgerond negenhonderd verzoeken om asiel. Het is dus mogelijk dat het aantal asielaanvragen minimaal is gestegen, van net onder de 950 naar net erboven. Maar het aantal kan ook zijn toegenomen van ruim 850 naar bijna 1050.

Het aantal aanvragen ligt nu wel duidelijk hoger dan begin november. Toen waren er afgerond zevenhonderd aanvragen in een week tijd.

Precies een jaar geleden hadden 1200 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat zijn ongeveer tweehonderd meer dan vorige week. Half oktober waren er afgerond negenhonderd asielaanvragen, tegen 1500 in die week vorig jaar, dus zeshonderd meer.