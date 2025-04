20.000 mensen namen tot dusver afscheid van de paus

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - In zo'n 9 uur tijd hebben bijna 20.000 mensen in de Sint-Pietersbasiliek afscheid genomen van de overleden paus Franciscus. Een woordvoerder van het Vaticaan heeft dat meegedeeld.

De paus ligt tot en met vrijdag in de kerk opgebaard voor het publiek. Woensdag gingen aan het einde van de ochtend de deuren open. Sindsdien loopt er een constante stroom mensen de kerk binnen.

De wachttijd om de Sint-Pietersbasiliek in te kunnen liep in de middag op tot ruim 4 uur. De Sint-Pietersbasiliek sluit in principe om middernacht weer de deuren, maar mogelijk wordt dat uitgesteld door de lange wachtrij.