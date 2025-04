DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum (NSC, Sociale Zaken) heeft het pensioenvoorstel van zijn partijgenoot Agnes Joseph definitief ontraden. Daarmee raadt hij de Tweede Kamer aan tegen het plan te stemmen. Volgens de minister zijn eerst vele aanpassingen nodig voordat het voorstel van Joseph uitvoerbaar is.

Van Hijum zei eerder woensdag al weinig heil te zien in het plan, maar wilde in het debat met de Kamer tot oplossingen komen. Hij constateert dat dit niet is gelukt.