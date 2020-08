Het is nu officieel: Zweedse corona-aanpak leidt tot meer doden

Als een van de weinige landen op de wereld koos Zweden ervoor om geen lockdown in te stellen toen de coronacrisis uitbrak. Winkels, scholen en horeca bleven open en er werd gestreefd naar groepsimmuniteit. Het resultaat: heel veel doden en de groepsimmuniteit is ver te zoeken.

Onderzoekers David Goldsmith en Eric Orlowski van University College London vergeleken de cijfers van Zweden met buurlanden Denemarken, Finland en Noorwegen. In het Journal of the Royal Society of Medicine schreven ze: De prognose was dat tegen mei 40 procent van de inwoners van hoofdstad Stockholm het virus zou hebben gehad. In werkelijkheid blijkt dat amper 15 procent te zijn.

Goldsmith: “Het is duidelijk, dat niet alleen het aantal virale infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen (per miljoen inwoners) veel hoger is dan in aangrenzende Scandinavische landen, maar dat ook het tijdsverloop van de epidemie in Zweden anders is, met een aanhoudend hogere infectiegraad en sterfte tot ver na de kritieke periode van enkele weken die in Denemarken, Finland en Noorwegen is vastgesteld.

De strikte lockdown die landen in maart invoerden lijkt dus succesvoller dan de nonchalante aanpak van Zweden, maar de onderzoekers nuanceren: “We kunnen de pandemie en de impact van de maatregelen pas na ten minste 1 à 2 jaar volledig begrijpen. Alleen dan is een eerlijke beoordeling mogelijk.”