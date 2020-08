Britse minister: we hadden geen andere keus dan quarantaine

Groot-Brittannië had geen andere keus dan veertien dagen quarantaine op te leggen aan alle reizigers die vanaf zaterdag aankomen uit Frankrijk vanwege de stijgende coronabesmettingen daar, zei minister van Transport Grant Shapps vrijdag.

De Britse regering kondigde donderdag aan dat zij een quarantaine zou opleggen aan reizigers uit Frankrijk, Nederland, Aruba en Malta, omdat de Covid-19-infecties daar te hoog zijn.

Frankrijk waarschuwde dat het tegenmaatregelen zou nemen.

Vrijdag zei Shapps dat hij sympathiseerde met reizigers, maar dat ze niet helemaal verrast moesten zijn, gezien de veranderlijke situatie rond de Covid-19-pandemie.

"Het is een dynamische situatie, en ik denk niet dat iemand zou willen dat we iets anders doen dan de volksgezondheid en de openbare veiligheid beschermen", zei Shapps tegen Sky News.

"Dat betekent wel dat als we landen een bepaald aantal gevallen zien overschrijden, we geen andere keus hebben dan te handelen", voegde hij eraan toe.

Negatief reisadvies voor Frankrijk

Shapps schatte dat er ongeveer 160.000 Britse vakantiegangers in Frankrijk zijn die te maken krijgen met de nieuwe quarantainevoorschriften. Naast het quarantainebeleid gaf het Verenigd Koninkrijk ook een negatief reisadvies voor Frankrijk.

Britten maakten vorig jaar 10,3 miljoen reizen naar Frankrijk, waardoor het de op een na populairste overzeese bestemming is na Spanje, en Groot-Brittannië ontving 3,6 miljoen bezoekers uit Frankrijk, het op een na grootste aantal na de Verenigde Staten.

De quarantainemaatregel voor onder meer Frankrijk schrikt het reizen daarheen af en veroorzaakt nieuwe kopzorgen voor luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties die hadden gerekend op een herstel in augustus. De financiën van veel bedrijven in de reisbranche staan ​​al bijna op het breekpunt na drie maanden vakantieonderbreking, en ze hebben de overheid opgeroepen tot een ​​alternatief voor quarantaine.

Airlines UK, de brancheorganisatie die onder andere British Airways, EasyJet en Ryanair vertegenwoordigt, zei dat in plaats daarvan een testregime moet worden ingevoerd, waarmee mensen quarantaine- of quarantainevoorschriften kunnen vermijden die alleen de meest getroffen regio's bestrijken, in plaats van hele landen. "Het is weer een verwoestende klap voor de reisindustrie die al aan het bijkomen is van de ergste crisis in haar geschiedenis", zei Tim Alderslade, topman van Airlines UK.