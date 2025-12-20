ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

2025 uitzonderlijk droog: derde droogste jaar van deze eeuw

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 8:17
anp201225042 1
HOUTEN (ANP) - 2025 was een uitzonderlijk droog jaar. Tot dusver viel er 672 millimeter regen, terwijl er gemiddeld 869 millimeter valt over een heel jaar. "De laatste keer dat een jaar zo droog verliep was in 2018 en het is pas de derde keer deze eeuw dat gemiddeld over het land minder dan 700 millimeter viel", meldt Weeronline.
Naar verwachting verloopt de rest van december droog en komt het totaal dit jaar uit op 678 millimeter regen. Deze eeuw viel alleen in 2003 (655 millimeter) en 2018 (648 millimeter) minder regen.
Het weerbureau meldt dat vooral de lente uitzonderlijk droog was. De lente was de op een na droogste na 2011 (toen 52 millimeter) met gemiddeld 63 millimeter. Normaal valt in maart, april en mei gemiddeld 159 millimeter. Ook in de zomer bleef het droog, met een neerslagtekort als gevolg.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

im-54076016

Jake Paul vs. Anthony Joshua: wordt de YouTuber nu echt gesloopt?

weeronline begin van meteorologische lente wordt wat winters1677648039

Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

ANP-537263116

Ons voedsel bevat steeds minder gezonde voedingsstoffen en meer zware metalen

AA1KJtn0

Waarom vrouwelijke psychopaten zo vaak onopgemerkt blijven

Loading