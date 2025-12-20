2025 uitzonderlijk droog: derde droogste jaar van deze eeuw

HOUTEN (ANP) - 2025 was een uitzonderlijk droog jaar. Tot dusver viel er 672 millimeter regen, terwijl er gemiddeld 869 millimeter valt over een heel jaar. "De laatste keer dat een jaar zo droog verliep was in 2018 en het is pas de derde keer deze eeuw dat gemiddeld over het land minder dan 700 millimeter viel", meldt Weeronline.

Naar verwachting verloopt de rest van december droog en komt het totaal dit jaar uit op 678 millimeter regen. Deze eeuw viel alleen in 2003 (655 millimeter) en 2018 (648 millimeter) minder regen.

Het weerbureau meldt dat vooral de lente uitzonderlijk droog was. De lente was de op een na droogste na 2011 (toen 52 millimeter) met gemiddeld 63 millimeter. Normaal valt in maart, april en mei gemiddeld 159 millimeter. Ook in de zomer bleef het droog, met een neerslagtekort als gevolg.