ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump stelt nieuwe commandant strijdkrachten Latijns-Amerika aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 8:27
anp201225043 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft luitenant-generaal Francis L. Donovan benoemd tot commandant van de Amerikaanse strijdkrachten voor Latijns-Amerika (Southcom). Hij wordt onder andere verantwoordelijk voor de troepenopbouw in het Caribisch gebied bij Venezuela, na kritiek op de vorige commandant.
Defensieminister Pete Hegseth was volgens bronnen gefrustreerd over het handelen van voormalig commandant Alvin Holsey en zou een vervroegd pensioen hebben afgedwongen.
Francis L. Donovan heeft ervaring met speciale operaties, wat suggereert dat het Pentagon zich steeds meer richt op mogelijke geheime missies in het gebied. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Senaat.
De Amerikaanse regering heeft een troepenmacht van ongeveer 15.000 manschappen in het Caribisch gebied gestationeerd. Het land voert dodelijke aanvallen uit op vermeende drugsboten uit Venezuela. Trump beschuldigt president Nicolás Maduro van betrokkenheid bij drugssmokkel naar de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

im-54076016

Jake Paul vs. Anthony Joshua: wordt de YouTuber nu echt gesloopt?

weeronline begin van meteorologische lente wordt wat winters1677648039

Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

ANP-537263116

Ons voedsel bevat steeds minder gezonde voedingsstoffen en meer zware metalen

AA1KJtn0

Waarom vrouwelijke psychopaten zo vaak onopgemerkt blijven

Loading