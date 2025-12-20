Trump stelt nieuwe commandant strijdkrachten Latijns-Amerika aan

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft luitenant-generaal Francis L. Donovan benoemd tot commandant van de Amerikaanse strijdkrachten voor Latijns-Amerika (Southcom). Hij wordt onder andere verantwoordelijk voor de troepenopbouw in het Caribisch gebied bij Venezuela, na kritiek op de vorige commandant.

Defensieminister Pete Hegseth was volgens bronnen gefrustreerd over het handelen van voormalig commandant Alvin Holsey en zou een vervroegd pensioen hebben afgedwongen.

Francis L. Donovan heeft ervaring met speciale operaties, wat suggereert dat het Pentagon zich steeds meer richt op mogelijke geheime missies in het gebied. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Senaat.

De Amerikaanse regering heeft een troepenmacht van ongeveer 15.000 manschappen in het Caribisch gebied gestationeerd. Het land voert dodelijke aanvallen uit op vermeende drugsboten uit Venezuela. Trump beschuldigt president Nicolás Maduro van betrokkenheid bij drugssmokkel naar de VS.