Albanese na Bondi-herdenking: Joodse gemeenschap onbreekbaar

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 7:57
anp201225041 1
SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische premier Anthony Albanese noemt de Joodse gemeenschap van het land "volledig onbreekbaar", nadat hij vrijdagavond een herdenkingsdienst in een synagoge in Sydney bijwoonde voor de slachtoffers van een schietpartij tijdens een chanoekaviering aan zee.
Albanese zei zaterdag in een toespraak dat de bijeenkomst in de synagoge "een avond van eenheid, veerkracht, trots, geloof en liefde" was.
De schietpartij op Bondi Beach afgelopen zondag was de ergste in Australië in bijna dertig jaar en wordt onderzocht als een terroristische aanslag gericht tegen Joden. Twee schutters openden het vuur tijdens de viering aan Bondi Beach. Vijftien mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. De vermeende schutters waren vader en zoon. De vader werd bij de aanslag doodgeschoten, de zoon raakte zwaargewond.
Autoriteiten hebben de politieaanwezigheid in het hele land opgevoerd om verder antisemitisch geweld te voorkomen.
