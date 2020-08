Vliegtuig met oppositieleider Navalni aangekomen in Berlijn

Het vliegtuig met de Russische oppositieleider Aleksej Navalni (44) is zaterdagochtend geland op de luchthaven Tegel in Berlijn. Dat bevestigde zijn woordvoerster Kira Jarmisj.

Het toestel met aan boord de zieke Kremlin-criticus vertrok rond 04.00 uur (Nederlandse tijd) van de luchthaven in de Russische stad Omsk.

Een team Duitse artsen was door de Duitse organisatie Cinema for Peace met een privéjet naar Rusland gestuurd om Navalni op te halen. De politicus moet in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verder worden behandeld. Navalni raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd. De Russische artsen zegen dat Navalni een stofwisselingskwaal heeft.

De woordvoerster bedankte iedereen die heeft meegeholpen om de behandeling in Duitsland mogelijk te maken. "Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In ieder geval is de eerste stap nu gezet", zei ze.

Navalni ligt in coma en aan beademingsapparatuur, meldden de artsen in Omsk.