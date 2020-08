Amper 2 weken open: tientallen scholen met coronabesmettingen in Berlijn

Het belooft weinig goeds voor Nederland: in Berlijn zijn de scholen amper twee weken open of er zijn er al weer tientallen met coronabesmettingen.

In totaal zijn er 825 scholen in de Duitse hoofdstad. Op 41 daarvan zijn er scholieren besmet met het coronavirus. De lokale autoriteiten hebben bekendgemaakt dat honderden leerlingen en leraren in quarantaine zijn gegaan. De besmettingen komen voor op zowel basisscholen als middelbare scholen en in het hoger onderwijs. De situatie in Berlijn is vergelijkbaar met die in een aantal staten in de VS en in Israël waar ook diverse coronaclusters worden gelinkt aan scholen.

Berlijn is een van de eerste Duitse steden waar kinderen weer naar school gaan na de zomervakantie. De leerlingen zijn verplicht om een mondkapje te dragen in de hal, tijdens pauzes en als ze het klaslokaal binnen gaan, maar als ze op hun plek zitten mag het af. Sommige Duitse experts vinden dat nog te losjes en menen dat de mondkapjes gedurende de lessen ook gedragen moeten worden.

In Nederland zijn de scholen afgelopen week ook weer begonnen, maar in ons land zijn mondkapjes nog steeds vrijblijvend en is het aan scholen zelf om ze verplicht te stellen. Dat gebeurt meestal niet. Je kunt wel voorspellen wat dat gaat betekenen voor de verspreiding van het virus.