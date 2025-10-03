ECONOMIE
205 actievoerders aangehouden bij Den Haag Centraal

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 00:30
anp031025002 1
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft donderdagavond 205 actievoerders aangehouden tijdens de pro-Palestijnse demonstratie bij Den Haag Centraal. Een deel van de betogers begaf zich op het spoor, waardoor het treinverkeer van en naar het station urenlang stillag.
De demonstratie begon eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar activisten opriepen tot de vrijlating van de opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Rond 18.00 uur trokken tientallen demonstranten richting het station.
Volgens de politie kregen betogers herhaaldelijk de kans zich te verplaatsen naar een aangewezen demonstratielocatie, maar een groep weigerde en bezette de stationshal, perrons en sporen. Daarbij werd volgens de politie een agent door een demonstrant beledigd en mishandeld.
