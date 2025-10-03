Dronewaarschuwing in Sotsji na toespraak van Poetin

MOSKOU (ANP) - Kort na een toespraak donderdag van de Russische president Vladimir Poetin in de Russische badplaats Sotsji, klonk een dronealarm dat waarschuwde voor een Oekraïense aanval.

De luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya meldde op Telegram dat de luchthavens van Sotsji en Gelendzjik werden stilgelegd. Mobiele telefoongebruikers in de regio kregen een sms met een dronewaarschuwing en het advies om de straten te verlaten en weg te blijven van ramen.

Poetin heeft een zwaar beveiligde residentie in Sotsji, waar hij vaak werkt. Waar hij zich op het moment van het alarm bevond, is onbekend. Op de website Flightradar24 was te zien dat meerdere vliegtuigen met bestemming Sotsji boven de Noord-Kaukasus cirkelden.

Poetin sprak op een forum over onder meer de oorlog met Oekraïne. Hij gaf Europa de schuld van het voortduren van het conflict en uitte twijfels over de Europese investeringen in defensie.