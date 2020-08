De hele wereld besmet: alleen hier was er nooit corona

Het lijstje met landen waar nooit een coronabesmetting is geweest, wordt steeds kleiner. Je moet óf op een eiland wonen ergens ver in de oceaan óf in een dictatoriaal land waar de besmettingen enkel op papier niet bestaan.

Op het vaste land beweren alleen Noord-Korea en Turkmenistan dat er nog nooit een coronabesmetting is geweest in hun land, maar volgens experts is het vrijwel zeker dat er wel degelijk mensen besmet waren.

Behalve deze twee landen zijn het allemaal eilandstaatjes in de Grote Oceaan, zoals Tuvalu, Kiribati en de Salomonseilanden, die coronavrij zijn.

Deze wereldkaart maakt nog maar eens duidelijk hoe het coronavirus tot in bijna alle uithoeken van de wereld is doorgedrongen.