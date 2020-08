Apothekers: paracetamol is veilig

Mensen kunnen veilig paracetamol gebruiken, zegt apothekersorganisatie KNMP. Het lab van de organisatie, het Laboratorium der Nederlandse Apothekers, heeft onderzoek gedaan naar de tabletten paracetamol van negentien verschillende merken. Geen enkel merk bevatte de kankerverwekkende stof 4-chlooraniline, afgekort PCA.

NRC en Zembla meldden eerder dat de grootste producent van paracetamol ter wereld, het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, een grondstof voor paracetamol verkocht die was vervuild met PCA. "De mensen kunnen paracetamol gewoon blijven innemen", aldus voorzitter Aris Prins van de KNMP.

De apparaten in het laboratorium kunnen PCA meten als er meer dan 0,3 microgram in een tablet van 500 milligram zit. Eén milligram is duizend microgram. Die hoeveelheid is nergens gevonden. Het sluit niet uit dat er minieme deeltjes PCA ergens zitten, maar die hoeveelheden zijn verwaarloosbaar. In de Europese regels staat dat mensen veilig 34 microgram PCA per dag kunnen binnenkrijgen. Als er inderdaad onmeetbaar kleine spoortjes PCA in de pillen zitten, zouden mensen minstens honderd pillen per dag moeten innemen om aan de grens van 34 microgram te komen.