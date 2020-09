Afgelopen etmaal 734 nieuwe coronagevallen gemeld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 734 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is de sterkste toename in één dag sinds 11 augustus.

In de regio Amsterdam-Amstelland werden 140 mensen positief getest. Onder hen zijn 118 mensen in de gemeente Amsterdam. Ook in Rotterdam-Rijnmond kwamen 140 nieuwe coronagevallen aan het licht, waarvan 108 in Rotterdam zelf.

In beide regio's was dit het hoogste aantal meldingen in een dag sinds 15 augustus. Het was bovendien de eerste keer sinds 15 augustus dat het aantal meldingen in Rotterdam-Rijnmond boven de honderd in een etmaal uitkwam. Op dinsdag had Amsterdam-Amstelland 80 nieuwe gevallen gemeld en Rotterdam-Rijnmond 75.

Volgens het coronadashboard van de overheid steeg het aantal besmettingen in de provincie Utrecht met 70, de grootste toename in een dag sinds begin mei.

De drukte in de ziekenhuizen daalde wel iets, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ziekenhuizen behandelen nog 122 coronapatiënten, het laagste aantal in bijna een maand. Van hen liggen 32 op de intensive care, eentje minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 93 naar 90. Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de komende tijd mogelijk naar het niveau van eind juli. Toen lagen tachtig tot honderd mensen vanwege het coronavirus in een ziekenhuis.