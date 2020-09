Geloofwaardigheid Grapperhaus daalt in peiling van De Hond

De geloofwaardigheid van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) is afgenomen, zo komt naar voren uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Vorige week vond 42 procent van de ondervraagden hem niet geloofwaardig meer nadat naar buiten was gekomen dat tijdens zijn trouwerij coronaregels waren overtreden. Nu zegt 66 procent van die ondervraagden hem niet meer geloofwaardig te vinden. Vorige week vond 42 procent dat hij had moeten opstappen, dat is nu 47 procent.

Een aanvankelijk emotionele Grapperhaus kreeg woensdag na een urenlang debat in de Tweede Kamer wel het vertrouwen van een kritische Kamer. De oppositie zegde het vertrouwen niet op, maar sprak wel vrijwel unaniem haar afkeuring uit. Grapperhaus zelf ging diep door het stof. Niet alleen de gasten maar ook hijzelf is in de fout gegaan, erkende hij. Hij sprak van een inschattingsfout.

Grapperhaus heeft inmiddels 780 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, twee maal de hoogte van de boete die mensen kunnen krijgen als ze geen 1,5 meter afstand houden. Ook komt er verandering in het feit dat één coronaboete tot een strafblad leidt. Daarvoor zijn volgens Grapperhaus een paar alternatieven. De boete kan verlaagd worden zodat het onder de grens van een strafblad komt of de boete kan dezelfde hoogte houden, maar dan komt er geen strafblad meer. Hij gaat hierover in gesprek met de Kamer.

De peiling van Maurice de Hond wordt via internet gehouden onder ten minste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld.