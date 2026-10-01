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21 arrestaties voor drugssmokkel via Brusselse luchthaven

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Er zijn 21 verdachten gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugssmokkel via de Brusselse luchthaven Zaventem. Negentien verdachten werden woensdag in België aangehouden, twee in Frankrijk, meldt de Belgische politie donderdag, die ondersteund werd door Europol.
Het drugsnetwerk stuurde leden van zijn organisatie met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Zaventem. Deze reizigers haalden hun koffer niet zelf op, maar vertrokken van de luchthaven zonder de bagage mee te nemen. Andere leden van de organisatie boekten goedkope vliegtickets om zo toegang te krijgen tot het Brusselse vliegveld en de koffers met de drugs van de bagageband te halen. Daarna vertrokken ze weer vanaf Zaventem.
In onderschepte koffers werden onder meer cannabis en cocaïne gevonden.
Eerder waren al twee verdachten in Nederland aangehouden. Volgens de Belgische politie reisde de criminele organisatie tussen Nederland, België en Frankrijk.
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