ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaakgrootmeester Kasparov zegt op dodenlijst Kremlin te staan

Samenleving
door anp
anp011026103 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP/AFP) - Schaakgrootmeester en Kremlincriticus Garri Kasparov staat naar eigen zeggen op een Russische dodenlijst. Volgens de voormalig wereldkampioen schaken is hij daarvan op de hoogte gesteld door de Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten.
Op Telegram schrijft de 63-jarige Kasparov niet verbaasd te zijn dat hij een doelwit is, maar dat hij "desondanks geschokt" is. Kasparov geldt als fel criticus van het Rusland van president Vladimir Poetin en ontvluchtte in 2013 het land. Sindsdien woont hij in New York.
In 2016 richtte hij met de eveneens gevluchte liberaal Ivan Tjoetrin het Free Russia Forum op, een organisatie die het Kremlin nadien aanmerkte als 'buitenlandse agent', een stok waarmee Rusland dissidente geluiden probeert te bedwingen.
Kasparov voegt eraan toe dat hij zich niet het zwijgen zal laten opleggen, noch zal onderduiken. Hij zegt zich momenteel in te zetten voor het vrijmaken van de bevroren Russische tegoeden om de in Oekraïne geleden schade te compenseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Energie-besparen-101-tips

Ook met een middeninkomen kun je vanaf 4 januari tot €1.800 uit het Noodfonds Energie krijgen: zo reken je uit of jij recht hebt

36384527_m

Matchmaker waarschuwt: dit is waarom zoveel singles de liefde niet vinden

Loading