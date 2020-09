Arts: corona zou Berlusconi in maart of april hebben gedood

De Italiaanse ex-regeringsleider Silvio Berlusconi, die besmet is met het coronavirus, zou volgens zijn arts in maart of april aan een vergelijkbare coronabesmetting zijn overleden.

"Het aantal virusdeeltjes in Berlusconi's uitstrijkje was zo hoog dat het zeker niet zo'n happy end in maart of april zou hebben gehad als nu", zei professor Alberto Zangrillo donderdagavond op de tv-zender La7. "Zou het hem hebben gedood? Absoluut ja, zeer waarschijnlijk ja, en dat weet hij."

De 83-jarige wordt al ruim een ​​week behandeld voor een coronavirusinfectie in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan en is nu aan het herstellen. Italië werd in het voorjaar hard getroffen door het coronavirus. De intensivecareafdelingen in het noorden van het land beschikten over onvoldoende bedden en beademingsapparatuur.

Berlusconi verkeert in een "meer dan bevredigende" toestand, zei Zangrillo, die gelooft dat zijn patiënt snel zal herstellen. De politicus en ondernemer Berlusconi wordt beschouwd als een risicopatiënt vanwege zijn leeftijd en enkele eerdere ziektes. Woensdag sprak hij weer voor het eerst en deed verslag van zijn strijd tegen de "helse ziekte". "Het is de ergste ervaring van mijn leven", zei hij over zijn infectie met het coronavirus.