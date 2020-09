Grote brand in Amsterdam, tientallen flatwoningen ontruimd

In een kringloopwinkel aan de Postjesweg in Amsterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.30 uur een zeer grote brand uitgebroken. Vanwege de flinke rookontwikkeling is besloten veertig tot vijftig woningen in een aanpalend flatgebouw van acht verdiepingen te ontruimen.

Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn meerdere hulpdiensten met veel materieel ter plaatse en is de brand nog niet onder controle. "Ongeveer negentig mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Ze zijn ondergebracht in bussen en de gemeente bekijkt waar ze in de buurt kunnen worden ondergebracht."

De woordvoerster verwacht dat de bestrijding van het vuur nog wel wat tijd vergt. "In de winkel zijn heel veel brandbare goederen aanwezig. We verwachten daarom nog wel even bezig te zijn." Ook bestaat volgens haar nog altijd het gevaar dat de brand overslaat op het flatgebouw.

Volgens de brandweer zijn er voor zover nu bekend geen slachtoffers gevallen. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.