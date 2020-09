Neef Pablo Escobar vindt 18 miljoen dollar in opslagruimte

Een neef van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar heeft een opslagruimte ontdekt van zijn oom waarin een buit van 18 miljoen dollar, zo’n 15,4 miljoen euro, verstopt was. Dat schrijft HLN op basis van Zuid-Amerikaanse media.

Nicolas Escobar trof de ruimte aan in het huis in de Colombiaanse stad Medellin waar hij al jaren woont. In de ruimte vond Escobars neef ook een goudklompje, radio’s, bandopnemers, typemachines en een camera. Het geld zat in een stinkende plastic zak.

Escobar was een van de rijkste misdadigers ooit. Daarnaast zou hij ook de hand gehad hebben in zowat 6.000 moorden, op onder meer politici, journalisten en rechters. Op 44-jarige leeftijd werd hij doodgeschoten in Medellin.

Dankzij Neflix is hij voor een massamoordenaar opmerkelijk populair