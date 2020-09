Democraten: nieuwe rechter is gevaar voor gezondheidszorg

Mocht de Senaat Amy Coney Barrett als nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof installeren, dan is de toekomst van de Amerikaanse gezondheidszorg in gevaar. Die waarschuwing komt van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn partijgenoot Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, in een eerste reactie nadat president Donald Trump Barrett officieel had genomineerd.

De Democraten vrezen dat de conservatieve meerderheid in het Hof de Affordable Care Act, ook wel bekend als Obamacare, zal schrappen. De Republikeinen hebben al meerdere rechtszaken tegen die zorgwet lopen en zij hopen en verwachten nu dat het Hooggerechtshof hen in die zaken zal steunen.

De 48-jarige juriste werd zaterdagavond door Trump officieel genomineerd als opvolgster van de vorige week overleden rechter Ruth Bader Ginsburg. Ze staat met haar conservatieve opvattingen recht tegenover de opvattingen van Ginsburg die als uiterst progressief te boek stond.

Barrett is een devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en fel tegenstander van abortus en vrouwenrechten. Ook is ze een voorstander van wetten die het bezit van vuurwapens makkelijker maken.