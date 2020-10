Komt de tweede golf echt door jongeren, die in Spanje op vakantie gingen?

Het klonk meteen al wel erg makkelijk: de schuld van de tweede golf in de schoenen schuiven van vakantie vierende jongeren in Spanje. Er valt dan ook nogal wat te nuanceren, schrijft de Volkskrant.

‘Het waren met name de jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest die het virus meebrachten, en het via feesten en studentenhuizen verder verspreidden’, verwoordde de NOS de uitspraken van Jaap van Dissel in de Tweede Kamer vorige week.

Gelukkig, dacht Nederland (Van Dissel incluis): het komt niet omdat we geen afstand houden of geen mondkapjes dragen. Het zijn de jongeren en die wilde Zuid-Europeanen. Johannes Keuning van reisplatform 27vakantiedagen.nl reageert in de krant: ,,Er is naar mijn gevoel helemaal geen bewijs dat buitenlandvakanties de grote boosdoener zijn. Om maar iets te noemen: jongeren gaan helemaal niet naar Zuid-Frankrijk om te feesten.” Ander puntje: Duitse jongeren gaan net zo goed vakantie vieren in het zuiden, maar die brachten het virus niet mee.

Genetische vingerafdruk

De stelling van Van Dissel is gebaseerd op de virusstammen, die momenteel in Nederland rondgaan en die een genetische vingerafdruk hebben die virologen kennen uit Zwitserland en Spanje. Maar er komt ook een variant uit België. ,,Ik houd daarom een slag om de arm”, benadrukt viroloog Marion Koopmans. ,,België is erg dichtbij. Wie weet hebben we hier gewoon te maken met een virus dat al in lage frequentie rondging in Zuid-Nederland, zonder dat we het hebben opgemerkt.”

Bron- en contactonderzoek

Verder concludeerde de GGD dat van de 70.000 besmette mensen, die sinds 6 juli zijn gemeld, er haast 10 procent in het buitenland zijn geweest. Maar: ,,De vraag die de GGD’s stellen luidt: bent u de afgelopen twee weken in het buitenland geweest?” legt RIVM-onderzoeker Susan van den Hof uit. ,,Er zullen dus ook mensen bij zitten die al een paar weken terug zijn, en het virus hier hebben opgelopen.”

Volgens het bron- en contactonderzoek is slechts anderhalf procent van de besmettingen te herleiden tot reizen en vakantie. Daarbij zitten ook nog 10 procent vakanties in eigen land en een aantal besmettingen uit Duitsland. ,,Het beeld dat nu wordt geschapen is: zie je wel, buiten onze landsgrens is het een soort Sodom en Gomorra waar het niet pluis is”, zegt Keuning. ,,Je moet oppassen dat je dit niet overinterpreteert”, geeft ook Koopmans toe. ,,Er zijn nog diepgaandere analyses nodig.”